日本相撲協会は８日、元関脇長谷川の長谷川勝敏さんが膵臓がんのため５月３１日に亡くなったと発表した。８１歳だった。通夜、告別式は家族葬で執り行われた。北海道出身の長谷川さんは１９６０年３月場所で初土俵を踏み、身長１８２センチの恵まれた体格を生かし、６５年初場所で新入幕を果たした。幕内在位６９場所で関脇で２１場所、小結９場所と三役に３０場所在位。史上最強の関脇とも呼ばれた。生涯戦歴は６７８勝５７７