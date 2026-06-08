美談にされがちな「家族による献身的な介護」。しかし、きょうだいの誰か一人にその重責が集中したとき、それは優しさではなく「共倒れのカウントダウン」へと変わってしまい……。事例をみていきましょう。妹に母の介護を託して2年2年前、地元で暮らす母親（82歳）に認知症の症状がではじめたとき、妹のカヨさん（仮名／56歳）は電話口で「お母さんのことは私が近くにいるし、支えるから」と言ってくれました。長女のマサミさん（