季節の変わり目、一緒に暮らすペットたちの行動や寝相に変化が現れることは珍しくありません。【写真】貴重な一枚！？「これが猫の裏側」「こちらが猫の裏側でございます」そんな一言とともにXに投稿された写真が、多くの人々の視線を集めています。写っているのは、「まめたろう」くん（12歳・男の子）。仰向けになってすやすや眠るまめたろうくん。飼い主さんは、そのアゴの裏を上から撮影しています。画面いっぱいに写