体験型の株主優待でファンを確保している企業が！株主優待にはさまざまな種類があります。QUOカードや食品、自社商品など実用品を受け取る優待も人気ですが、近年はサービスや体験を重視する投資家も増えています。一方で、外食費や宿泊費、レジャー施設の利用料金などは以前より上昇しており、休日を楽しむためのコストは高くなっています。そうしたなかで注目されるのが体験型優待です。飲食店で使える優待券やレジャー施設の割