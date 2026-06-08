フィリピン南部ミンダナオ島沖で、日本時間の8日午前8時38分頃、マグニチュード8.2の地震がありました。これを受けて気象庁は、三重県南部、愛知県外海、和歌山県、静岡県など、茨城から沖縄までの広い範囲に津波注意報を出しました。三重県南部の津波到達予想時刻は、8日の12時30分で、最大波の高さは1メートルとなっています。三重県内では、志摩市の全域、鳥羽市の沿岸部、大紀町の錦地区、紀宝町の鵜殿港内及び海岸、河口付近