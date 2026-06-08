本拠地・エンゼルス戦に走塁中に謎の行動【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に右前打を放って2試合連続安打をマークした。その直後、走塁中に見せたまさかの行動がファンの笑いを誘った。1点を追う3回1死一塁。大谷はフレディ・フリーマンの右前打で一気に三塁へ進塁した。勢い余っ