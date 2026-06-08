上田綺世と渡辺剛が所属するオランダ１部のフェイエノールトは現地６月７日、ロビン・ファン・ペルシ監督との別れを決断し、2026-27シーズンは新たな指揮官のもとで臨むと発表した。ファン・ペルシ監督は、昨年２月に更迭されたブライアン・プリスケ監督の後任として、2024-25シーズンの途中からフェイエノールトを指揮。同シーズンのリーグ戦を３位で終えたチームを、就任２年目の今季は２位へと押し上げ、来季のチャンピオン