今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『埼玉の海に行こうよ / 春日部つむぎ（TVアニメ『埼玉ギャルに任せなさい！』オープニング映像）』というbabababaさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）「オタク君はあーしのことどう思ってる？あーしはオタク君のこと…すっごいオタクだと思ってるよ！」世界を埼玉県にすべく、春日部つむぎが動き出す！TVアニメ『埼玉ギャルに任せなさい！』、2026年5月2日深夜0時