グローバルミュージックフェスティバル『2026 Weverse Con Festival』が6日、7日の2日間にわたって、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された。ここでは、7日に行われた屋内公演『Weverse Con』（KSPO DOME）の模様を届ける。【ライブ写真】ソロカットも！自身のヒット曲も披露した&TEAM屋内公演『Weverse Con』は、世代やジャンルを超えたアーティストたちがライブバンドとともにステージを