小泉進次郎防衛大臣が7日、自身のXを更新し、滝ヶ原駐屯地で食べた「滝ヶ原カレー」の写真を投稿した。【写真】マジで美味そう！小泉進次郎が絶賛したカレー定期的に食事の写真を投稿しているが、今回は「滝ヶ原駐屯地ご自慢の『滝ヶ原カレー』は本当に美味しかったです」と絶賛し、「横須賀出身の私としては、横須賀海軍カレーとコラボして欲しい…」と横須賀海軍カレーのコラボを期待している。小泉の食事SNSは過去に、白