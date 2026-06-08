2023年10月、新潟市民病院の外来で、治療を受けていた80代女性がストレッチャーから転落し、右大腿骨頚部を折る事故がありました。市民病院は和解金約490万円で女性患者と和解したと発表しました。 新潟市民病院によりますと、2023年10月、外来で治療を受けていた80代女性が乗っていたストレッチャーの柵のロックが外れ、ストレッチャーから転落。女性は右大腿骨頚部を折る重傷を負いました。 ストレッチャ&#