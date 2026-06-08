お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が、先ごろ山梨県の楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店にて開催された「楽天モバイル Presents 藤森慎吾さん1日店長就任イベント」に出席。甲斐市内にある高校出身で、久しぶりの“凱旋”となった藤森は「高校時代、チャラ男は県内を縦横無尽に駆け抜けてました！」と豪語し、詰めかけた地元民を大いに沸かせた。【写真】全然チャラくない!? 誠心誠意でお客様に対応する一日