6日から栃木県宇都宮市の中心部などでクマの目撃情報が相次いでいることから8日、宇都宮市は市立の全ての小中学校を休校としました。警察などによりますと、宇都宮市では6日から市中心部の繁華街や住宅街などでクマの目撃情報が40件以上相次いでいます。市によりますと、現在もクマの行方がわかっていないことから、8日、市立の全ての小中学校、94校の休校を発表しました。クマは8日午前4時半ごろにも市内の中学校の近くで目撃され