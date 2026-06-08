稲垣吾郎、草あんぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題して、規格外の生活を送るセレブママたちに迫った。【写真】総額5000万円エルメスのバッグコレクションを公開した塩満恵子さん番組には、公認会計士の夫を持つ塩満恵子さんが出演。世界3大時計ブランドの1つであるオーデマ ピゲをはじめ、総額8000