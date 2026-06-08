中国の習近平国家主席は、北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談に臨むため、8日、7年ぶりに平壌を訪問します。中国の習近平国家主席は日本時間8日午前、北京から北朝鮮の平壌に向けて出発しました。習主席にとって7年ぶりの北朝鮮訪問となり、金正恩総書記との会談は、去年9月の北京での会談以来となります。訪問にあたり、習主席は北朝鮮の労働新聞に寄稿し、「国際情勢がいかに変化しようとも中朝伝統の友情は常に揺るがない」と結