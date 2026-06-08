事前合宿の練習会場に向かう日本代表を乗せたバス（中央）。練習は完全非公開で行われた＝モンテレイ近郊（共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】11日（日本時間12日）に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表は7日、メキシコのモンテレイ近郊でU―19（19歳以下）日本代表と練習試合を行った。試合前のウオーミングアップを含めて完全非公開だった。広報によると、2―1で勝った。塩貝（ウォルフ