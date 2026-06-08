北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を橋から転落させて殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の裁判員裁判の公判が８日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。検察側は「被害者の生命、人格を無視しており悪質」として懲役２７年を求刑した。判決は２２日。起訴状では、内田被告は２０２４年４月１８日深夜〜１９日未明、留萌市や旭川市内で