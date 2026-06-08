◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)女子ネーションズリーグ(NL)は現地7日に各地で5試合が開催。女子日本代表はカナダにセットカウント3−2(29−27、25−20、23−25、28−30、15−12)で勝利し、開幕4連勝を飾りました。カナダでの第1週目を戦う日本は、和田由紀子選手と石川真佑選手がチーム最多23得点と躍動。2セット先取するも、カナダのVan Ryk選手を中心に得点を奪われ苦戦を強いられます。