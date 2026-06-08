元タレントの田代まさしさんが、８日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅ「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に登場。志村けんさん（２０２０年死去、享年７０）の下積み時代を明かした。「志村さんと加藤（茶）さんは仲良かったか」という問いに対し、田代さんは「志村さんが有名になる前、加藤さんの付き人だったんですよ」と告白。「ドリフターズには荒井注さんがやめてから入ったんだから」といい、「付き人で色々お世