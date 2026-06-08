◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル）３歳ダート３冠２戦目の第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１は１０日、大井競馬場の２０００メートルで行われる。年明けから４戦４連対中のシルバーレシオ（牡、栗東・野中厩舎）は前走のユニコーンＳで豪脚を繰り出して差し切りＶ。前走以上の気配が見込め、重賞連勝でダートＧ１級制覇のチャンスだ。世代トップクラスの末脚をＪｐｎ１の舞台