◆米大リーグカブス―ジャイアンツ（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が７日（日本時間８日）、本拠のジャイアンツ戦に「６番・右翼」でスタメン出場。６回２死の第３打席で中前打を放ち、今季自己最長の５試合連続安打とした。２回２死の第１打席は三ゴロ。１―１で迎えた４回の第２打席は１死三塁の勝ち越しチャンスだったが、前進守備の遊撃の正面を突くライナーで得点につなげるこ