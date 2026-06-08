◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦天理大―共栄大（８日・東京ドーム）天理大―共栄大の試合で、今大会から導入されたビデオ検証が初めて行われた。８回の天理大の攻撃で、２死から４番・反橋拓哉外野手（２年＝おかやま山陽）が放った打球を、共栄大の堀快翔左翼手（３年＝青藍泰斗）がスライディングキャッチ。このアウト判定に対し、天理大・三幣寛志監督がビデオ判定を申し入れたが、検証の