【Blink Respawn 2026】 開催期間：6月5日～7日（現地時間） 6月5日～7日（現地時間）にドミニカ共和国の首都サントドミンゴにて開催された大型格闘ゲーム大会「Blink Respawn 2026」の「ストリートファイター6」部門で、MenaRD選手が優勝した。 一度ルーザーズ（敗者復活戦）に落ちたMena RD選手だったが、見事に勝ち上がり、決勝戦はMenaRD選手