◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）２年ぶり５度目出場の共栄大（東京新大学）は、初戦で２年ぶり１１度目の出場となった天理大（阪神大学）に敗れて初戦敗退となった。３回に押し出し四球で先制。先発左腕・佐藤夏月（４年＝駒場学園）は４回まで無安打と好投した。しかし５回に１死から初安打を許すと、連打と死球で１死満塁から２点適時二塁打を浴