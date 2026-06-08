三重県紀宝町は、8日午前9時05分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。 【警戒エリアを確認】【避難指示】三重・紀宝町（09:05時点） 「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは鵜殿港内及び海岸、河口付近の堤防より海側の区域、熊野川河川敷を含む区域です。 「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してく