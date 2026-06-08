◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭で争われ、武豊騎手＝栗東・フリー＝が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が１着となり、Ｇ１初勝利を飾った。武豊騎手は父のキズナで２０１３年の日本ダービーを制しており、同年の凱旋門賞（４着）にも挑戦。キズナの産駒は１９年にデビューしたが、意外にも武豊とのコンビでは