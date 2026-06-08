【モデルプレス＝2026/06/08】5月31日に活動を終了した嵐のメンバーで俳優の二宮和也がパーソナリティーを務めるラジオ「BAY NINO」（bayfm／毎週日曜よる10時〜）が6月7日に放送された。ラジオ名をリニューアルして再スタートした。【写真】ニノが公開 嵐ラストライブ後の乾杯ショット◆二宮和也、冠ラジオ名がリニューアル嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、