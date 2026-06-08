気象庁は、午前１０時半から開いた会見の中で、津波は第１波到達後に高くなる可能性があると説明しました。注意報の解除については、各地の津波観測の状況を見て判断するという見通しを示しています。 ８日午前８時３８分に、フィリピン付近でマグニチュード８．２の地震があり、日本の沿岸の広い範囲に津波注意報が発表されています。 気象庁は会見の中で、「津波は海底の地形の影響で、波が重なった後続の方が高くなる