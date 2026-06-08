年初からのベネズエラ情勢やイランを中心とした地政学リスクの緊迫化、国内外の物価上昇など、2026年の株式市場は激動の幕開けとなった。 日経平均株価が史上最高値をつけた後に急落するなど、個人投資家には判断が難しい局面が続いている。 2026年の下半期に向けて、相場はどう動くのか。私たちはどう市場に向き合うべきか。 今回は、投資家・トレーダーの窪田剛氏に、下半期の見通しや注目テーマ、乱高下相