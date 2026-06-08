中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年6月7日、同志社国際高校に通う生徒を名乗る人物による日記が公開されたことを受け、Xで自身の思いをつづった。「同志社国際高等学校三年生」名乗る人物が日記公開注目を集めているのは、小説投稿サイト「カクヨム」に投稿された「辺野古沖転覆事故〜当事者の日記〜」と題した1万字を超える文章だった。この事故では、同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、生徒と船長の男