資料岡山後楽園 岡山市北区の岡山後楽園では7月と8月に、日本の伝統文化や岡山の伝統工芸の魅力にふれる体験会を開催します。体験料はいずれも小・中・高生が500円、一般が800円です。参加を希望する場合は、各開催日の1週間前までに、Webサイト、電話(086-233-2505)、FAX(086-232-4329)のいずれかで申し込みが必要です。(先着順) 【和文化体験】7月26日と8月4日から7日にかけて行われる「和文化体験」では、日本画、邦楽、