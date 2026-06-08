パニックホラー漫画『ケガレタチ』の大きな魅力は、絶海の孤島に集まった多種多様でクセの強いキャラクターたちです。 それぞれの欲望を抱えて無人島にやってきた登場人物たちを紹介します。 誰が生き残り、誰が化け物の犠牲になるのか予想しながら読むのがおすすめです。 欲望渦巻く個性豊かな上陸メンバー 島津とリゾート開発陣 親の遺産である島をフル活用して一生スネをかじろうと企む島津