資料東かがわ警察署 6月4日午後4時半ごろ、香川県東かがわ市の個人経営の店舗で、経営者の女性（79歳）に「15分でこの店を壊せるんぞ」などと大声で脅迫したとして、東かがわ市の無職の男（78）が逮捕されました。 警察によりますと女性と男は土地の売買を巡りトラブルがあったということです。 男は「『15分でこの店を壊せるんぞ』と言ったことは間違いないが、口調がきつくなっただけだ」と容疑を否認しているという