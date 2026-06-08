11日(木)にかけて、沖縄と奄美では梅雨末期の大雨に警戒してください。九州から関東は梅雨の晴れ間もありますが、6月後半になると雨の日が続くでしょう。蒸し暑さも増すため、体調管理にご注意ください。11日にかけて沖縄と奄美は大雨に警戒日中は暑さが続く明日9日(火)は北海道付近を低気圧が通過し、北海道では雨や風が強まるでしょう。朝にかけては雷を伴った激しい雨の降る所があり、大雨による低い土地の浸水や土砂災害など