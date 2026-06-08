3.8億円を積み上げた梅木氏は、銘柄を選ぶ際に業種も会社の中身もほとんど見ない。見るのは「板」「チャート」「ニュース」の3つ。シンプルに聞こえるが、その判断の背後には6年以上かけて積み上げた感覚がある。 どの銘柄を選び、どのタイミングで入り、どこで撤退するのか。ハニトラ梅木氏に実践的な手法を詳しく聞いた。全4回の第2回。 みんかぶプレミアム連載「デイトレード 最短で億り人を目指す！」銘柄選定