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アジア株全面安トランプの要請むなしくイスラエルがイラン報復開始 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 24647.33（-314.62-1.26%） 中国上海総合指数 3980.45（-47.29-1.17%） 台湾加権指数 42795.16（-2275.78-5.05%） 韓国総合株価指数 7640.12（-520.47-6.38%） 豪ＡＳＸ２００指数 8625.12（休場） アジア株は全面安、米ハイテク株安と中東情勢緊迫化のダブルパンチ。 米雇用