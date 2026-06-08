【新華社マニラ6月8日】フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日午前7時37分（日本時間同8時37分）、マグニチュード（M）7.8の強い地震が発生した。震源の深さは33キロメートルで、周辺地域で津波災害が発生する恐れがある。フィリピン火山地震研究所が同日発表した。