セブン‐イレブン・ジャパンは、静岡県産一番茶100％の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗にて9日より開催する。【写真】サクサク×もちもちで楽しい「カムジャチーズボール」同フェアでは、品質も技術もプレミアムな「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品がラインアップ。お茶の香りやほろ苦さを、さまざまな商品で楽しめる。同社では、各地域の特色ある食文化に