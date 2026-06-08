【リマ共同】ペルー大統領選決選投票で、世論調査会社は7日、サンプル調査などに基づく開票予測を公表、左派ロベルト・サンチェス氏が得票率50.3％、右派ケイコ・フジモリ氏が49.7％とした。僅差の勝負となる見通し。