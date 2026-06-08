8日、地震で被害を受けた建物＝フィリピン南部（ErnestoTorresJr提供、AP＝共同）【マニラ共同】米地質調査所（USGS）によると、8日午前7時37分（日本時間同8時37分）、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード（M）7.8の地震があった。フィリピン火山地震研究所は津波警報を出した。米ハワイの太平洋津波警報センターはマレーシアなどに津波に注意するよう呼びかけた。震源は日本の政府開発援助（ODA）で建設された