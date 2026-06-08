衆参両院の正副議長は８日午後、皇族数の確保に関する「立法府の総意」の取りまとめ案を与野党の全体会議に提示する。女性皇族が結婚後も皇族身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の２案を「了とする」との内容で、各党・会派の意見を聞いた上で、政府に法制化を求める方針だ。女性皇族の身分保持では、皇室活動の継続性の観点から「制度設計に進むべき」と指摘し、皇室典範の改正を求めている。経