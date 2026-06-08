2026年下半期は、長引く物価上昇とともに世界的な景気悪化が懸念されている。国内市場を牽引してきた「高市トレード」のブームも去り、本格的なインフレやリセッション（景気後退）が近づきつつある。 こうした乱高下する相場環境の中で、個人投資家はどのように大切な資産を守り、利益を伸ばしていけばよいのか。 「市場がパニックに陥った時こそ、実は個人投資家にとって最大のチャンスなのかなと思っています」