俳優の北川景子（39）が、娘のリクエストで作ったセンスあふれるレインコートを披露し、反響を呼んでいる。【映像】北川景子が作ったレインコートや成長した子どもたち2016年に歌手でタレントのDAIGOと結婚し、5歳の女の子と2歳の男の子を育てている北川。これまでSNSで、子どもの手が写った写真や寝かしつけの後に食べた夕飯、洋服やポシェットなど子どもたちのために作った手芸作品をたびたび発信してきた。また、夫のDAIG