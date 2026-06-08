ズルズルと不倫していたら最悪の結末に？今回は、既婚者の彼の奥さんが亡くなり再婚することになった、ある女性のエピソードをご紹介します。偽物のお母さん「既婚者の彼と付き合っていました。何度も諦めようとしたのですが、どうしても好きで……奥さんにバレてからも関係を続けていました。しばらくして、奥さんは病気になって入院しました。不倫のことがストレスになって体調を崩してしまったのかもしれません……。もうダメ