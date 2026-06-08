内閣府が8日に発表したことし1月から3月のGDP＝国内総生産の改訂値は、物価変動の影響をのぞいた実質で前期と比べてプラス0.5％、年率換算でプラス1.8％でした。年率は、先月公表された1次速報のプラス2.1％から下方修正されました。企業の設備投資が1次速報のプラス0.3％からマイナス0.7％に大幅に下方修正され、成長率を押し下げました。ソフトウエア投資が減ったほか、業務用機械への投資が落ち込んだということです。一方、GDP