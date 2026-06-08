【「プチコミック」7月号】 6月8日 発売 価格：690円 【拡大画像へ】 小学館は6月8日、「プチコミック」7月号を発売した。価格は690円。 7月号の紙版には、連載11年突破記念として、「ラブファントム」メモリアルランダムカードがふろくに。イラスト全5種類のうち、1冊につき1枚がランダムで付いてくる。裏側には、作者・みつきかこ氏からの各イラストの解説メッセ}