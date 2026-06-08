6月7日公開 （C）まるよのかもめ／白泉社 【拡大画像へ】 「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」公式Xアカウントは、 6月7日に、最新22話のネームの一部を撮影した画像をポストした。 画像では、もちづきさんが夜にこっそりとどこかに出かけるシーンのセリフに、写植指定（フォントのサイズや種類を指定すること）が書き込まれているもの。 どうやらもちづきさんの妹が登場し、妹の