「オンラインのスキルを活かして独立したいけれど、SNSを見渡せばライバルだらけで埋もれてしまう」――そんな壁にぶつかり、立ち止まってしまうフリーランスは少なくない。Webライターや海外案件で確かな実績を積み上げてきた、ちはや氏も、まさにそのオンラインの「レッドオーシャン」を肌で感じてきた一人だ。しかし同氏は、そこで消耗するのではなく、視点を180度変えて「リアルな地域（地元）」へ進出するという、一見