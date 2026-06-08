若者たちの“宇宙食開発”という壮大な夢の物語は、これから佳境へ。月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／以下、『サバ缶』）は最終章へと突入していくこととなる。とくにここ数話は怒涛の展開が続き、夢を追う者たちの姿に胸を熱くさせている視聴者も多いのではないだろうか。 参考：伊東蒼、月9『サバ缶、宇宙へ行く』出演の必然性次世代俳優たちの中でも際立つ存在に そんな本作では第8話でさらに、何人か