aoenが、6月6日～7日の2日間に渡って韓国ソウル オリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された『Weverse Con Festival 2026』DAY2に出演。88芝生広場で行われた「Weverse Park Day」野外ステージに2番手で登場し、韓国にて初の海外ステージを体験した。 （関連：【画像あり】『Weverse Con Festival 2026』DAY2に出演したaoen） 本公演では初めてバンドセットでライブに臨んだaoen。ステ}